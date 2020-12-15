Минздрав рассчитывает получить вакцину от COVID-19 уже в феврале

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Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. И он рассчитывает, что первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года. Об этом Степанов заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, по глобальной инициативе COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины в первом полугодии.

"Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале", - заявил Степанов.

При этом он добавил, что вакциной в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Министерство здравоохранения может "очень четко проконтролировать". В частности, медработники, военнослужащие, работники сферы образования.

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Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19 по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX. По предварительной информации, в государство поступит восемь миллионов доз вакцины дополнительно к тем, которые запланировано закупить за бюджетные средства. Кроме этого, будут предоставлены шприцы для инъекций.