Минздрав просит у Кабмина дополнительные деньги для лечения больных COVID-19

Кабинет министров Украины Фото: пресс-служба Минцифры

В апреле в НСЗУ было предусмотрено 15,8 млрд гривен на COVID-19

Министерство здравоохранения подало на рассмотрение правительства проект постановления о выделении дополнительных средств для Национальной службы здоровья на оплату стационарной медицинской помощи по лечению COVID-19. Об этом рассказала во время брифинга заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, в апреле отдельной строкой в НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд гривен, что основывалось на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов.

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"Прогноз в апреле и данные после завершения октября существенно отличаются... В частности, в апреле выплатили 953 млн грн, а в октябре - 3,3 млрд грн", - пояснила заместитель.

Как отмечается, теперь прогнозы уточнили, поэтому Нацслужба здоровья заявила о потребности в дополнительных деньгах.

"6 ноября НСЗУ сообщила о необходимости в дополнительных средствах, чтобы была возможность закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом, и правительству представлен проект о выделении соответствующих средств", - рассказала Шаталова.

Кроме этого, на следующий год Нацслужба здоровья требует 225 млрд грн, а в Минздраве надеются, что эта сумма будет согласована.

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Напомним, по состоянию на утро 19 ноября в Украине 583 510 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки был зарегистрирован антирекорд - 13 357 новых случаев болезни.