Минздрав просит у Кабмина дополнительные деньги для лечения больных COVID-19
В апреле в НСЗУ было предусмотрено 15,8 млрд гривен на COVID-19
Министерство здравоохранения подало на рассмотрение правительства проект постановления о выделении дополнительных средств для Национальной службы здоровья на оплату стационарной медицинской помощи по лечению COVID-19. Об этом рассказала во время брифинга заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, сообщает РБК-Украина.
По ее словам, в апреле отдельной строкой в НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд гривен, что основывалось на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов.
"Прогноз в апреле и данные после завершения октября существенно отличаются... В частности, в апреле выплатили 953 млн грн, а в октябре - 3,3 млрд грн", - пояснила заместитель.
Как отмечается, теперь прогнозы уточнили, поэтому Нацслужба здоровья заявила о потребности в дополнительных деньгах.
"6 ноября НСЗУ сообщила о необходимости в дополнительных средствах, чтобы была возможность закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом, и правительству представлен проект о выделении соответствующих средств", - рассказала Шаталова.
Кроме этого, на следующий год Нацслужба здоровья требует 225 млрд грн, а в Минздраве надеются, что эта сумма будет согласована.
Напомним, по состоянию на утро 19 ноября в Украине 583 510 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки был зарегистрирован антирекорд - 13 357 новых случаев болезни.