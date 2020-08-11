Минздрав прогнозирует вторую волну COVID-19 в октябре или ноябре

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Вторая волна COVID-19 будет сопряжена с эпидемией гриппа

В Украине вторая волна COVID-19 ожидается в конце осени. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине уже подготовили больницы второй волны, которые рассчитаны примерно на 10 тыс. пациентов.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что вторая волна COVID-19 будет сопряжена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

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Напомним, по состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 83 115 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 158 новых случаев, 29 человек умерли, 575 человек преодолели болезнь.