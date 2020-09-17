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Минздрав прогнозирует стремительный рост заболеваний коронавирусом

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам Ляшко, в Украине уже наблюдается рост количества больных

В осенне-зимний период в Украине прогнозируется стремительный рост заболеваний коронавирусом. Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине уже наблюдается рост количества больных COVID-19.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть довольно стремительно", - сказал Ляшко.

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Напомним, по состоянию на утро 17 сентября в Украине лабораторно подтверждено 166 244 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 3 584 новых случая, 1 589 пациентов побороли болезнь, а 60 человек умерло.

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