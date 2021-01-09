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Минздрав прогнозирует на этой неделе рост количества больных COVID-19

Фото из открытых источников

По словам главы Минздрава, сейчас завершается инкубационный период у тех, кто заболел на праздники

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у Украины уже на этой неделе прогнозируется рост количества больных коронавирус COVID-19. Об этом чиновник сообщил во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Степанова, в случае отсутствия усиления карантинных ограничений, за несколько недель пришлось бы вводить еще более жесткий карантин.

"Главная цель любых карантинных ограничений-это чтобы человек как можно меньше контактировал с другим человеком и таким образом снижался риск инфицирования COVID-19. Если бы мы сейчас не ввели усиленные противоэпидемические меры, то, согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить действительно практически более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в том числе, и относительно более усиленных мер карантинных, которые происходили на улицах", – сказал министр.

В то же время чиновник добавил, что нынешний период усиленных ограничений совпадает с завершением инкубационного периода у людей, которые могли заразиться коронавирусом на Новый год. "Во время празднований произошло активное перемещение населения на территории Украины и за ее пределами. Сейчас главная задача государства – не допустить следующей волны заражений от тех, кто уже инфицировался во время новогодних праздников", – сказал Степанов.

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Ранее сообщалось, что Максим Степанов рассказал, где в Украине во время карантина можно купить сигареты. По его словам, украинцы обеспокоены вопросом продажи сигарет.

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