Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса

Правительство просит больницы заключить договор с Национальной службой здоровья

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Министерство здравоохранения призвало регионы подготовить больницы ко второй волне коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

По его словам, на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС было сообщено о решении провести необходимые подготовительные процессы для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. В частности, речь идет о поручении больницам второй волны как можно скорее заключить договор с Национальной службой здоровья.

Отмечается, что решение было принято в связи с распространением коронавируса и очередным антирекордом, ведь с количеством заболеваемости растет и количество госпитализированных в больницы.

Кроме того, комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом количества подтвержденных случаев коронавируса в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областях. Во время видеосвязи с главами обладминистрации указанных регионов комиссия отметила, что необходимо усилить информирование населения и меры предосторожности.

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Напомним, сегодня, 15 августа, в Украине третьи сутки подряд зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 – 1 847 новых зафиксированных больных коронавирусом. Кроме того, 633 человека выздоровели от болезни, а 33 – умерли. В общем, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 89719 случаев COVID-19.