Минздрав призвал работодателей перейти на посменный или дистанционный режим работы

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам Степанова, экономика страны не выдержит еще одного локдауна

В силу продления карантина в Украине Министерство здравоохранения рекомендует работодателям переходить на посменный режим или вводить дистанционную работу. Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

"Сейчас весь мир фиксирует стремительный рост заболеваемости COVID-19. В Украине вирус также распространяется слишком быстро, поэтому мы должны принимать решения, которые замедлят его передачу. Чтобы спасти медицину от коллапса. Чтобы медицина была способна спасать нас", - подчеркнул Степанов.

Также он отметил, что еще одного локдауна украинская экономика не выдержит, именно поэтому правительство продлило адаптивный карантин с более жесткими ограничениями.

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Степанов отметил, что на время карантина работодателям в Украине рекомендуют создать условия посменного режима для работников, а также, где это возможно, осуществить переход на дистанционный формат с сохранением зарплаты.

Напомним, во вторник, 13 октября, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря и ужесточил карантинные ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.