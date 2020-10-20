Минздрав привлечет частные лаборатории для уменьшения сроков тестирования на COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам министра, на соответствующее сотрудничество уже было выделено 100 млн гривен

Министерство здравоохранения намерено привлечь частные лаборатории, чтобы уменьшить период ожидания результатов тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что материалы из городов, где есть проблемы с тестированием, будут отправляться в другие области, где ситуация не такая критическая.

"Мы будем иметь соответствующие договоры с частными лабораториями, и отправлять туда (материалы, - ред.) на сам процесс тестирования, которые находятся в лабораториях. Таким образом, мы максимально разгрузим наши лабораторные центры и максимально уменьшим количество дней, которые иногда ждут наши граждане результатов тестирования", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что сейчас проблему с тестированием испытывают Киев, Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.

По словам министра, на соответствующее сотрудничество уже было выделено 100 млн гривен.

Напомним, по состоянию на утро 20 октября в Украине обнаружили 309 107 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 5 469 подтвердили за минувшие сутки. Также за сутки умерли 113 пациентов, таким образом количество летальных исходов возросло до 5 786.