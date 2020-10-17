В Минздраве предложили увеличить штрафы за нарушение карантина в 100 раз

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Укринформ

В Министерстве здравоохранения хотят увеличить размер штрафов до 170 тысяч гривен

Министерство здравоохранения предложило увеличить размер штрафов за нарушение требований карантина. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

В частности, в Минздраве отметили, что нарушения противоэпидемических норм должно наказываться сразу, ведь это влияет на заболеваемость коронавирусом COVID-19 в стране.

По словам Виктора Ляшко, сейчас в Украине размер штрафа за нарушение карантина составляет 170 гривен. В частности, это значительно меньше, чем в странах Европы.

"У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушение, то будет 1700 евро", - пояснил Ляшко.

На вопрос журналиста, сколько вместо 170 гривен должен быть штраф, Виктор Ляшко ответил, что 17 000 гривен.

Он также добавил, что соответствующий законопроект сейчас находится в парламенте, однако народные депутаты пока его не рассматривали.

"Законопроект в Раде. Она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска", - добавил замглавы Минздрава.

К слову, по состоянию на утро 17 октября в Украине 293 641 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5 517 летальных. За прошедшие сутки медики подтвердили еще 6 410 новых случаев.

Напомним, недавно Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря и ужесточил карантинные ограничения из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.