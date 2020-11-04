Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"

В ведомстве хотят, чтобы во время карантина субъекты хозяйствования ввели время, когда бы покупки делали только людей старше 60 лет

Министерство здравоохранения хочет ввести в Украине так называемый час для пожилых, когда будет разрешено делать покупки в магазинах и аптеках только пожилым людям. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".

По его словам, похожие меры уже вводили некоторые европейские страны.

"Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет", - заявил Виктор Ляшко.

Главный санврач добавил, что наибольшее количество летальных исходов от коронавируса наблюдается у категории людей старше 50 лет.

К слову, в начале октября 2020 года "час для пенсионеров" ввели в Польше. Правительство выделило для пожилых людей период между 10 и 12 часами, чтобы уменьшить риск их инфицирования.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Украине обнаружили 420 617 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки зафиксировано 9524 новых случая COVID-19, в частности, заболели 313 детей и 408 медработников. В медицинские учреждения госпитализировали 1514 человек. Подтверждено 199 летальных исходов.