Минздрав позволил открыть детские лагеря с 1 августа, однако не во всех регионах

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В Украине будет выделено четыре "цветных" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса

Детские лагеря заработают с 1 августа, однако только в зеленой и желтой зонах. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр еще раз напомнил, что в Украине будут выделены четыре "цветных" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса. В частности:

Зеленая зона - нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно придерживаться социальной дистанции, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров.

Желтая зона - это "буферная зона", предупредительная. Запрещено посещать дома пожилых людей, больницы, социальные учреждения.

Красная зона - это самая критическая, в которой закрывается все, как было в марте-апреле на территории всего государства.

Степанов отметил, что если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, эту область будут раскладывать на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен в одну из зон.

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Напомним, ранее в КГГА сообщили, что детские лагеря и санатории в Киеве не будут открывать до конца карантина, который сейчас продлен до конца лета. Однако их будут готовить к возможному открытию после завершения карантина.