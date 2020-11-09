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Минздрав планирует увеличить количество коек для больных на коронавирус до 80 тысяч

Виктор Ляшко

 УНИАН

По его словам, в ближайшие недели большую часть этих кроватей обеспечат кислородом

Количество кроватей для больных коронавирусом в Украине планируют увеличить до 80 тысяч. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня поставлена задача увеличить срочно, вместо 50 тысяч коек, которые у нас были к этому готовы, принимать больных с коронавирусом до 80 тысяч коек", - сказал Ляшко.

По его словам, в ближайшие недели большую часть этих кроватей обеспечат кислородом. 

"Они будут обеспечены кислородом путем покупки кислородных концентраторов, о чем уже есть договоренность, и уже есть самолеты, которые будут везти кислородные концентраторы в Украину", - добавил Ляшко.

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Напомним, по состоянию на утро 9 ноября в Украине лабораторно подтверждено 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8687 (из них детей – 350, медработников – 321) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 2277 пациентов, а жертвами болезни стали 115 человек.

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