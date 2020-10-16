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Минздрав планирует получить ПЦР-тесты для определения пяти болезней, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Многокомпонентную ПЦР-тест-систему будут разрабатывать украинские производители

Министерство здравоохранения Украины ожидает получить ПЦР-тесты для определения по меньшей мере пяти инфекционных заболеваний. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". 

По его словам, по состоянию на 16 октября в Украине три отечественных производителя ПЦР-тестов продают свою продукцию в государственные лаборатории, которые проводят тестирование.

"Если речь идет о наших академических разработках, мы несколько раз встречались именно с производителями этих разработок. Мы оценивали их тест-системы. Мы достигли такого консенсуса, что они на своей базе будут делать многокомпонентную ПЦР-тест-систему на пять инфекций. Будет коронавирус, грипп "А", "Б"...",- отметил Виктор Ляшко.  

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Кроме этого, Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения уже заказало в Академии медицинских наук тест-системы для дозорного надзора за гриппом и гриппоподобными заболеваниями. 

Напомним, на этой неделе в Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, что через две недели в Украине будет запущено промышленное производство отечественных тестов на антиген к коронавирусу COVID-19. 

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