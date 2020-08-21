Минздрав пересмотрит подход к госпитализации людей с коронавирусом

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Сейчас среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации

Из-за роста заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения планирует изменить подход к госпитализации и принимать в стационар только тяжелобольных. Об этом сообщила Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, а также представительница медицинского совета при Минздраве.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию по госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии", - сказала она.

Впрочем, по словам Голубовской, если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, Минздрав будет вынужден тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только пациентов с тяжелыми формами заболевания.

"Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - добавила Голубовская.

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Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не изменила своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания COVID-19.