Минздрав ожидает вспышку COVID-19 после фестиваля в Запорожье

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Министр подчеркнул, что будет обращаться в компетентные органы в связи с нарушением карантина

Министерство здравоохранения ожидает вспышку COVID-19 в Запорожской области из-за проведения музыкального фестиваля "Khortytsia Freedom". Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Степанов.

По словам министра, он уже имел разговор с мэрами украинских городов по использованию карантина для политического пиара накануне местных выборов и призвал их воздержаться от массовых мероприятий в городах.

Вместе с тем он подчеркнул, что будет обращаться в компетентные органы в связи с нарушением карантина.

"Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества заболевших COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 22 сентября в Украине лабораторно подтверждено 181 237 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 2 884 новых случая, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.