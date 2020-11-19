Минздрав ожидает, что "карантин выходного дня" поможет сдержать заболеваемость COVID-19 на отметке 13 тыс. больных в сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Максим Степанов привел пример Израиля, который введя карантин на выходных сумел за 3 недели уменьшить количество больных на 20 тысяч

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает, что "карантин выходного дня", а также соблюдение всех правил карантина в будние дни, остановит рост заболеваемости коронавирусом в Украине на уровне 13 тысяч заболевших в сутки.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я слышал очень много разных комментариев, будет ли действенным "карантин выходного дня". Другое дело, что ни одного комментария от профессионального эпидемиолога. Конечно, он будет действенным, если его придерживаться. Как и всех других карантинных ограничительных мер, потому что вирус передается от одного человека к другому. Другого способа передачи нет. И если уменьшится контактирования между людьми, особенно из разных социальных групп, то понятно, что передача вируса уменьшается. И как следствие уменьшается количество заболевших и статистика с ураганным распространением коронавирусной болезни", - сказал министр.

Степанов добавил, что Кабмин, принимая решение о введении в Украине "карантина выходного дня", советовался с ведущими эпидемиологами страны, в том числе, на основе различных статей, научных вещей, мнений экспертов эпидемиологии, которые есть в мире.

"По-другому мы не принимаем ни одно решение, ибо оно касается медицины и здоровья граждан. Поэтому на какие цифры мы рассчитываем: если будут придерживаться всех карантинных ограничений, по крайней мере в выходные дни, а также в будние дни тех правил, которые установлены, мы рассчитываем получить результат остановки на уровне 13 тысяч больных в сутки", – заявил Степанов, добавив, что Израиль таким образом получил за 3 недели минус 20 тысяч больных.

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Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Решением правительства запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Тем временем украинские рестораторы и предприниматели со всей страны вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня".