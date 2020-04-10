Минздрав отправил комиссию в Ивано-Франковскую область исследовать высокую смертность от COVID-19

Хотят проверить каждый случай смерти

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Правительственный портал

Министерство здравоохранения отправило в Ивано-Франковской области своих специалистов, которые имеют целью исследовать каждый летальный случай от коронавирусной болезни в регионе. Об этом рассказал во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Сегодня команда Министерства здравоохранения отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует у нас по количеству летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, профессора, которые занимаются инфекционными болезнями, анестезиологией и реаниматологией. Будет рассмотрен каждый конкретный случай и даны конкретные рекомендации в случае необходимости по улучшению ситуации по оказанию медицинской помощи", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.