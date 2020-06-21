Минздрав: Ослабление карантина невозможно в 9 областях и Киеве
Готовность региона к ослаблению карантина определяют три основные критерии
По состоянию на 21 июня в Киеве и девяти областях Украины превышен показатели инцидентности COVID-19, в связи с этим ослабление карантина в этих регионах невозможно.
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"Переход областей до следующего этапа карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – пояснили в Министерстве.
Так, сейчас к ослаблению карантина не готовы такие регионы:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Львовская область,
- Ивано-Франковская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Черновицкая область.
К слову, готовность региона к ослаблению карантина определяют три основные критерии: инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 и охват тестированием.
В частности, инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) должна составлять меньше 12 на 100 000 населения. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения должна составлять менее 50 процентов. Кроме этого, охват тестированием должно быть не ниже уровня инцидентности.
Напомним, недавно Кабинет министров Украины обнародовал новую методику усиления карантина в регионах, которая начнет действовать с 22 июня.