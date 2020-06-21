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Минздрав: Ослабление карантина невозможно в 9 областях и Киеве

Фото из открытых источников

Готовность региона к ослаблению карантина определяют три основные критерии

По состоянию на 21 июня в Киеве и девяти областях Украины превышен показатели инцидентности COVID-19, в связи с этим ослабление карантина в этих регионах невозможно.
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Переход областей до следующего этапа карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – пояснили в Министерстве.

Так, сейчас к ослаблению карантина не готовы такие регионы:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Львовская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Ровенская область,
  • Тернопольская область,
  • Черновицкая область.

К слову, готовность региона к ослаблению карантина определяют три основные критерии: инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 и охват тестированием.

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В частности, инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) должна составлять меньше 12 на 100 000 населения. Загруженность коек в учреждениях здравоохранения должна составлять менее 50 процентов. Кроме этого, охват тестированием должно быть не ниже уровня инцидентности.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины обнародовал новую методику усиления карантина в регионах, которая начнет действовать с 22 июня. 

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