Минздрав обсудил с AstraZeneca сроки поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Стороны будут прорабатывать варианты поставки вакцин в Украину в ближайшие сроки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с исполнительным директором по международным и правительственным вопросам компании AstraZeneca Алеком ван Гелдером, в ходе которых стороны обсудили предконтрактные условия, сроки и логистику поставок вакцины против COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В течение нескольких месяцев Минздрав налаживает активную и эффективную коммуникацию с головным офисом компании AstraZeneca. Сегодня мы уже обсудили логистику и сроки поставки вакцин против COVID-19 в Украине. Наше государство полностью готово к приему вакцин, у нас полностью разработан план вакцинации населения", - заявил Степанов.

В свою очередь, Алек ван Гелдер заявил о готовности к активному сотрудничеству с Украиной.

"Сейчас мы будем прорабатывать варианты поставки вакцин в Украине в ближайшие сроки", - отметил он.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала контракт с опытным китайским производителем вакцин компанией Sinovac Biotech. По его словам, страна в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что первая партия вакцины от Sinovac Biotech составит 700 тыс. доз и будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации, ее получат бесплатно врачи и люди в группе риска.