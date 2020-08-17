Минздрав обновил статистику по COVID-19: Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Фото из открытых источников

Превышен показатель новых заболеваний за 14 дней в 10 регионах и столице

По состоянию на 17 августа карантин нельзя ослаблять в 10 областях Украины и Киеве. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"На сегодня Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина из-за плохой эпидемиологической ситуации с COVID-19", - отметили в ведомстве.

Фото: Минздрав

Напомним, на прошлой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила разделение страны на карантинные зоны.

Так, к "красной" зоне по уровню эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 отнесли такие населенные пункты и районы: Золочевский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

До этого в "красной" зоне были Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.

По последней информации, в Украине лабораторно подтвердили 92 820 случаев COVID – 19, из них за прошедшие сутки - 1 464.