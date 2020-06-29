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Минздрав обновил список регионов, которые не готовы к ослаблению карантина

Зато из "красного" списка забрали Николаевскую область

Фото из открытых источников

По состоянию на понедельник, 29 июня, Министерство здравоохранения не позволяет ослаблять карантин в столице и еще 12 областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Согласно сообщению, не соответствуют требованиям для ослабления карантинных ограничений Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровненская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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Как отмечается, в Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях превышенным является процент выявления новых случаев. В Донецкой, Луганской и Черниговской областях проводят недостаточное количество тестирования среди населения.

Также на Закарпатье превышена норма загруженности коек, сейчас там показатель составляет 70,7%, при допустимом значении не более 50%.

Столица, город Киев, а также Хмельницкая, Одесская и Киевская области имеют высокие показатели по динамике роста заболеваемости коронавирусной болезнью.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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