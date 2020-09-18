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Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: Что изменилось

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

Министерство здравоохранения расширило схему использования лекарственных средств

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечение коронавируса. В частности, расширили схему использования лекарственных средств. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

"17 сентября я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавірусної болезни, который разработан нашими ведущими специалистами", - отметил Степанов.

Среди основных изменений:

  • внесение расширения использования глюкокортикоидов;
  • определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Также внесено дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии, конкретизированы показания для назначения лекарственных средств. В целом в протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержке больным.

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Напомним, по состоянию на утро 18 сентября в Украине лабораторно подтверждено 169 472 случая коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 3228 новых случаев, 1573 пациента побороли болезнь, а 68 человек умерло.

ZIK

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