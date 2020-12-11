live
Новости » Общество Читати новину українською

Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19: Что изменилось

Фото из открытых источников

Медработникам разрешили делать быстрые тесты на коронавирус

Министерство здравоохранения обновило Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" в части подходов к тестированию. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко. 

Как отмечается, основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19 остается тест методом ПЦР. Также был уточнен перечень граждан, подлежащих лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2. В частности, это лица с:

  • подозрением на COVID-19;
  • признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
  • признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
  • признаками пневмонии.

Новости по теме: Кого первым вакцинируют от коронавируса в Украине: Названы первоочередные группы

Кроме этого, быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 будут проводить лицам с:

  • подозрением на COVID-19;
  • признаками ТОРС;
  • признаками других ОРВИ;
  • признаками пневмонии;
  • что были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;
  • возвращающиеся из регионов со значительным распространением COVID-19;
  • подлежащих плановой госпитализации.

Новости по теме: Украинцам рассказали, как получить компенсацию за лечение COVID-19 дома

Также Ляшко уточнил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

В то же время разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановых госпитализациях.

Новости по теме: В Украине прогнозируют 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января

Напомним, ранее и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что вакцинация украинцев против COVID-19 ориентировочно начнется 1 марта 2021 года. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Изменения в регламент и защита местных бюджетов: Что рассматривают сегодня в Раде На выборах в Верховную Раду лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос Рада может откорректировать "карантин выходного дня" Второй тайм госбюджета: Что изменили в проекте сметы Украины на 2021 год и почему
Loading...

программы канала ZIK

Годовщина
Новые митинги ФЛП. Деятельность
Непогода в Украине: Каток на дорогах. Новый санитарный регламент для школ | #Новости | 11.12.20
Безработица в стране - это следствие неразумной экономической политики власти, - Кацман
Уровень безработицы. Пенсии-2021. Школьное питание. Папа в декрет | Детали дня | 26.12.20
Скандалы и эмоции | Кредитная пропасть. Спасительная вакцина. Правительственные обещания | Ток-шоу