Минздрав обновил подходы к тестированию на COVID-19: Что изменилось

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Медработникам разрешили делать быстрые тесты на коронавирус

Министерство здравоохранения обновило Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)" в части подходов к тестированию. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как отмечается, основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19 остается тест методом ПЦР. Также был уточнен перечень граждан, подлежащих лабораторному обследованию на РНК SARS-CoV-2. В частности, это лица с:

подозрением на COVID-19;

признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);

признаками других острых респираторных вирусных инфекций;

признаками пневмонии.

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Кроме этого, быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 будут проводить лицам с:

подозрением на COVID-19;

признаками ТОРС;

признаками других ОРВИ;

признаками пневмонии;

что были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19;

возвращающиеся из регионов со значительным распространением COVID-19;

подлежащих плановой госпитализации.

Также Ляшко уточнил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР. Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19.

В то же время разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановых госпитализациях.

Напомним, ранее и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что вакцинация украинцев против COVID-19 ориентировочно начнется 1 марта 2021 года.