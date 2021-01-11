Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зон

В красной зоне сейчас 78 стран

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Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые относятся к красной и зеленой зонам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в красную зону вошли 78 стран: Турция, Литва, Чехия, Словения, Великобритания, Швейцария, США, Черногория, Швеция, Израиль, Нидерланды, Кипр, Латвия, Венгрия, Румыния, Канада, Грузия, Россия, Беларусь, Польша, Франция, Испания, Германия, Италия и другие.

Возвращаясь из этих стран, гражданам необходимо пройти самоизоляцию или сдать тест на коронавирус COVID-19.

Вместе с тем в зеленую зону попали Куба, Греция, Мальдивы, Египет и другие страны мира.

МИНЗДРАВ

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что платная вакцинация украинцев от COVID-19 возможна, однако это случится не раньше второго полугодия 2021 года.