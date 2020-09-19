Минздрав обновил перечень государств красной зоны по уровню распространения COVID-19

Всего в список вошли 48 государств

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Министерство здравоохранения Украины обновило по состоянию на 19 сентября перечень стран зеленой и красной зон по уровню распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, ведомство причислило к красной зоне те страны, где в течение последних двух недель показатель подтвержденных случаев COVID-19 в расчете на 100 тыс. населения выше, чем в Украине.

Всего в красную зону вошли 48 государств, в частности: Израиль, Молдова, Франция, Испания, Чехия, Черногория, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Страны красной зоны по состоянию на 19 сентября МИНЗДРАВ

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Напомним, ранее в Минздраве проинформировали, что по состоянию на субботу, 19 сентября, столица и еще 21 регион Украины не готовы к ослабление карантинных ограничений.