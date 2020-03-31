Минздрав обновил алгоритмы стационарного лечения пациентов с коронавирусом

Медицинские процедуры Фото из открытых источников

Больных, в частности, будут сортировать по палатам согласно тяжести заболевания

Министерство здравоохранения обновило алгоритмы оказания стационарного лечения для пациентов с COVID-19. Об этом говорится в Telegram-канале Коронавірус_інфо.

Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться больным с подозрением/подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности. Также на нее будут рассчитывать пациенты, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

Отмечается, что к этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

Следовательно:

После прибытия пациента в учреждения здравоохранения проводится медицинское сортировка: по тяжестью заболевания, необходимостью начинать мероприятия медицинской помощи и наличием ТГРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, которые находятся на стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Сообщается, что соответствующие государственные положения утверждены Приказом Минздрава Украины об "Организации оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)". Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта общее количество больных коронавирусом в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.