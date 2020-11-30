Минздрав не будет рекомендовать продлить "карантин выходного дня", - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Насколько такие меры эффективны, можно будет оценить на следующей неделе

Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать сроки "карантина выходного дня" в Украине, который действовал в ноябре. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", сказал Степанов, и добавил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения "карантины выходного дня" в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдали "карантин выходного дня". Но, все-таки, видим тенденцию к уменьшению динамики роста... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали", - сказал министр.

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Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Верховная Рада Украины может откорректировать "карантин выходного дня" если введенные ограничения не помогли замедлить распространение коронавируса COVID-19.