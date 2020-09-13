Минздрав назвал препарат, который может помочь вылечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Сейчас препарат проходит клинические испытания

В Министерстве здравоохранения Украины сосредоточены на производстве гипериммунного иммуноглобулина из крови переболевших коронавирусом людей, ведь убеждены, что этот препарат может помогать в лечении COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 13 сентября, который транслировал телеканал ZIK.

"Мы сейчас сосредоточены не просто на переливании плазмы крови от переболевших, потому что она не дала очень хороших результатов, и она не предоставлена в протоколах лечения, которые есть в других странах. Мы сосредоточены именно на производстве гипериммунного иммуноглобулина из этой крови", - подчеркнул Степанов.

Также министр добавил, что это лекарственное средство сейчас проходит клинические испытания. Однако предварительные результаты показали, что гипериммунный иммуноглобулин может быть эффективным при лечении коронавируса.

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"Это лекарственное средство может использоваться, которое во время клинических испытаний, они еще в мире не закончены, но и предварительная информация, которая существует, что именно гипериммунный иммуноглобулин может иметь очень хорошие результаты при процессе лечения больных COVID-19", - добавил Степанов.

Кроме этого, в Украине сейчас продолжаются клинические испытания "Биовена". По словам главы Минздрава, этот препарат является иммуноглобулином для лечения больных коронавирусом.

Напомним, ранее Максим Степанов отмечал, что фармацевтические предприятия Украины могут производить 30-40 млн доз вакцины от коронавируса каждый год.