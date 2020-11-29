Минздрав назвал области с самым высоким показателем заболеваемости COVID-19

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в Сумской, Черкасской и Киевской областях Фото из открытых источников

В целом по Украине этот показатель составляет 490,5 на 100 тыс. населения при норме менее 40

В Украине по состоянию на 29 ноября в нескольких областях зафиксировано высокий показатель заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Как отмечается, самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней зафиксирован в Сумской (971,4 на 100 тыс. населения), Черкасской (803,2), Киевской (701,7), Запорожской (694,5) областях.

Кроме этого, высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Черниговской (678,8), Черновицкой (621,8) и Житомирской (611,9) областях.

По данным Минздрава, в Киеве этот показатель составляет 620,5, а в целом по Украине - 490,5 на 100 тыс. населения.

Также по состоянию на 29 ноября загруженность больниц за последние 5 дней в Украине составляет 47,5 процентов. Наибольшая загруженность COVID-кроватей сейчас в Николаевской (65,6 процентов), Кировоградской (65,1), Полтавской (64) и Запорожской (60,3) областях.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине подтвердили 12 978 новых случаев коронавируса COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 722 679 человек, из них 12 213 - умерли, а 339 378 больных выздоровели.