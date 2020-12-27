Минздрав назвал области с наивысшей загруженностью COVID-коек

Кровати для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 Фото из открытых источников

Наиболее заполненными являются больницы Николаевской области

В двух областях Украины наблюдается высокий уровень загруженности кроватей для больных коронавирусом — более 50%. Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Так, в Николаевской области больницы загружены больными COVID-19 на 61,5%, а в Одесской области - 51,1%. В Киеве занятость койко-мест для пациентов с коронавирусом составляет 45,3%.

Кроме этого, во всех областях Украины высокий уровень заболеваемости COVID-19 за 14 дней. По состоянию на 27 декабря самый высокий показатель зафиксировали Запорожской области (577,9 на 100 тыс. населения при норме 40). В Киеве он составляет 541,9.

Также высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черкасской (539,9), Черниговской (509,1), Николаевской (508,0), Киевской (494,3) и Одесской (474,5) областях.

Однако, средний показатель заболеваемости коронавирусом по Украине составляет 346,0.

Напомним, накануне, 26 декабря, в Украине лабораторно подтвердили 6 113 новых случаев COVID-19, а еще 72 пациента умерли вследствие осложнений.