Минздрав назвал, какое количество больных COVID-19 сможет выдержать медицинская система Украины

Учитываются те пациенты, которые требуют пребывания в отделениях интенсивной терапии

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает hromadske.

"Наша граница, на которую мы рассчитывали, и которой мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь и одновременно лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний", - рассказал Ляшко.

Он также в очередной раз подчеркнул, что распространение коронавируса зависит от соблюдения карантина украинцами.

Также Ляшко отметил, что сейчас Украина идет по сценарию, при котором инфицировано будут не более 2% населения.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения назвали условия, при которых возможен выход из карантина 24 апреля.

По состоянию на 9:00, вторника, 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденых случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.