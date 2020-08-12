Минздрав намерен разработать стратегию возобновления производства вакцин в Украине

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Степанов отметил, что украинские ученые вполне способны создать вакцину, если им обеспечить условия

У нас сейчас есть четкое понимание, как начать производство вакцин в Украине на наших мощностях. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас в течение 28, 29 (лет, - ред.) уже будет, у нас практически уничтожалось все то, что в этом случае касается производства вакцин. Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Было производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое потом выльется в стратегию по началу производства вакцин на территории страны на наших мощностях", - сказал Степанов.

По словам министра, соответствующее задание он получил от президента Владимира Зеленского. При этом он отметил, что украинские ученые вполне способны создать вакцину, если им обеспечить соответствующие условия.

"Я провел на прошлой неделе еще одну встречу, на которой присутствовали наши мощные фармпредприятия, также присутствовали наши ученые из Национальной академии наук, из Института микробиологии. Ученые, которые способны при определенных условиях при сочетании научного и производственного потенциала создавать вакцины", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 433 новых случаев, 19 человек умерли, 752 лица преодолели болезнь.