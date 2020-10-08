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Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом

Максим Степанов и врачи Фото из открытых источников

Это связано с ростом новых случаев заражения

Министерство здравоохранения Украины начало подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения, заявил глава Минздрава Максим Степанов в своем Facebook.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", - сказал министр.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с начала эпидемии количество кроватей для лечения больных коронавирусом COVID-19 увеличили втрое. Сейчас их почти 37 тысяч, из которых 20 тыс. уже заняты.

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