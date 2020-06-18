Минздрав: COVID-19 в Украине могут болеть 132 тысячи человек

Одновременно в ведомстве подчеркнули, что эти данные нуждаются в подтверждении

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 может болеть в среднем 132 тысячи человек. Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Как отметил Ляшко, эти данные требуют соответствующего подтверждения. Одновременно он отметил, что в мае в Украине обнаружили 40-45% больных коронавирусом.

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"Если мы говорим, что в среднем в мире оказывается 30%, Китай на период вспышки выявлял 31%, то в Украине в мае доходило до 40-45 %. В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не подтверждены. Это модельная ситуация", - сказал Ляшко.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что худший сценарий Министерства здравоохранения относительно распространения коронавируса в стране предусматривает возможность введения жесткого карантина в некоторых областях страны уже с 22 июня.