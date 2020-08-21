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Минздрав меняет показатели для определения уровня заполнения коек для пациентов с COVID-19

Отныне расчет эпидемической ситуации в больницах будет осуществляться по двум показателям

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины изменило показатели для определения индикатора заполненности коек, предназначенных для госпитализации людей, больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Фейсбук.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что отныне индикатор будет определяться по двум показателям. Первый показатель – это процент заполненности коек пациентами с COVID-19, а второй – процент заполненности коек людьми с подозрением на это заболевание.

В Минздраве рассказали, что превышение первого показателя более 50% будет означать необходимость введения "оранжевого" уровня эпидемической опасности, а более 75% – "красного".

Что касается второго показателя, то он используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью. Более 50% показателя будет означать необходимость включения дополнительных больниц в список учреждений, борющихся с коронавирусом.

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Напомним, по состоянию на утро 21 августа в Украине подтвердили 100 643 случая заражение коронавирусом. Антилидером в стране остается Львовская область - с начала пандемии здесь лабораторно подтвердили 12 793 случая коронавируса, за минувшие сутки - 162.

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