В Минздраве рассказали, когда и как необходимо использовать медицинские маски

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Медицинские маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук антисептиком или водой с мылом

Министерство здравоохранения предоставило рекомендации, когда и как правильно использовать популярные сейчас медицинские маски. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Согласно сообщению, здоровым людям носить маску нужно, если они оказывают помощь человеку больному COVID-19. Также надевайте маску, если вы кашляете или чихаете.

Как отмечается, маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

При использовании масок, следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Как правильно пользоваться медицинской маской:

прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;

не прикасайтесь к маске во время ее ношения;

если надо дотронуться до маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

если маска станет влажной, замените ее на новую;

не используйте маску повторно.

Как правильно снять маску:

осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;

немедленно выбросьте в закрытый контейнер;

тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или вымойте с мылом.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил инструкцию пользования антисептическими средствами, которой стоит придерживаться для защиты. По его словам, нужно применять примерно 2,5-3 мл жидкости каждый раз.