В Минздраве рассказали, когда и как необходимо использовать медицинские маски
Медицинские маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук антисептиком или водой с мылом
Министерство здравоохранения предоставило рекомендации, когда и как правильно использовать популярные сейчас медицинские маски. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Согласно сообщению, здоровым людям носить маску нужно, если они оказывают помощь человеку больному COVID-19. Также надевайте маску, если вы кашляете или чихаете.
Как отмечается, маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
При использовании масок, следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Как правильно пользоваться медицинской маской:
- прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
- покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
- не прикасайтесь к маске во время ее ношения;
- если надо дотронуться до маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
- если маска станет влажной, замените ее на новую;
- не используйте маску повторно.
Как правильно снять маску:
- осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
- немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
- тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или вымойте с мылом.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил инструкцию пользования антисептическими средствами, которой стоит придерживаться для защиты. По его словам, нужно применять примерно 2,5-3 мл жидкости каждый раз.