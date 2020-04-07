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Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавирус, - Ляшко

Виктор Ляшко

 Укринформ

Главный санитарный врач отметил, что в области могут быть затронуты алгоритмы диагностирования коронавирус

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что МИНЗДРАВ изучит феномен Николаевской области, где нет коронавирус. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Заместитель главы Минздрава отметил, что случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины, в то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области.

"Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи", - заявил Ляшко.

Также он не исключил, что в Николаевской области могут быть затронуты алгоритмы диагностирования коронавирус.

Напомним, по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 143 новые случаи.

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