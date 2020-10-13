Минздрав изменил критерии для определения "красной зоны" карантина

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Вместо динамического показателя будут использовать фиксированный

Кабинет министров Украины 13 октября изменил критерий для внесения регионов в "красную зону" эпидемиологической опасности. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вместо динамического показателя заболеваемости в Украине будут использовать фиксированный.

"Мы предлагаем установить, что переход к красному уровню эпидемиологической опасности происходит, если заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 тысяч населения. До сих пор этот показатель был динамичным, он определялся как пятикратное превышение соответствующего среднего показателя по стране", — пояснил Степанов.

В то же время министр добавил, что целевой показатель охвата тестированиями на COVID-19 будет увеличен вдвое: с 24 до 48 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

Новости по теме: В Минздраве исключили введение жесткого карантина в Украине

Кроме этого, в показателе количества коек для пациентов с коронавирусом в регионах "оранжевой" или "красной" зоны не будут учитывать койки, которые отведены в детских отделениях.

Напомним, накануне, 12 октября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В результате в "красную зону" вошли города Канев Черкасской области и Сумы.

А недавно правительство продлило действие адаптивного карантина до конца декабря и ужесточило карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.