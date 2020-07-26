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Минздрав исключил из протокола лечения COVID-19 два препарата

Из перечня исключили "Лопинавир" и "Ритонавир Фото из открытых источников

Также были внесены изменения относительно использования "Гидроксихлорохина"

Министерство здравоохранения Украины исключило из протокола лечения коронавирусной болезни COVID-19 два препарата – "Лопинавир" и "Ритонавир". Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга 26 июля, который транслировал телеканал ZIK

"Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как "Лопинавир" и "Ритонавир" – отметил глава Минздрава. 

Кроме этого, были внесены изменения в отношении схем применения препарата "Гидроксихлорохин". Теперь его планируют использовать для лечения пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести.

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Напомним, в конце июня Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило "Дексаметазон". Заметим, этот препарат используют с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака. 

Позже Минздрав снова обновил протокол и исключил "Гидроксихлорохин" для лечения детей и пациентов с тяжелой степенью коронавируса. Кроме этого, была расширена возможность применения "Ремдесивира".

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