Минздрав инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Причиной этого стала неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация в области

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать изменения в руководстве Львовской государственной областной администрации из-за неудовлетворительной ситуации там в медицинской сфере. Об сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 18 июля, который транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, такое решение в ведомстве приняли после отчета рабочей группы министерства, которая работала во Львовской области в начале июля. В частности, Степанов подчеркнул, что в регионе было выявлено ряд проблемных вопросов, которые Минздрав приказал исправить. Однако, почти через месяц ситуация не была достаточно урегулирована.

"У нас был жесткий конструктивный разговор по всем проблемным вопросам. Были поставлены соответствующие задачи по исправлению ситуации, был дан соответствующий срок. По истечению этого срока, прошел месяц, мной была отправлена соответствующая комиссия Минздрава, которую возглавил один из руководителей структурного подразделения" - отметил Степанов.

Так, после возвращения комиссия отчиталась о результатах проверки. После их просмотра Минздрав принял решение инициировать кадровые изменения в руководстве. Сейчас готовят соответствующее представление.

"Могу сказать, что много чего не просто не было исправлено, а даже не обратили внимание на исправления этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление относительно увольнения тех или иных людей уже непосредственно руководством Львовской ОГА", - добавил глава Министерства.

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Напомним, по состоянию на утро 18 июля в Украине 58 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 477 – летальные, а 30 525 пациенты выздоровели.

Во Львовской области всего 7 891 инфицированных, за сутки COVID-19 обнаружили еще в 137 человек.