Минздрав и Пенсионный фонд запустят электронные больничные с 1 августа

Укринформ

Сейчас система проходит тестирование в более чем 700 медучреждениях

Министерство здравоохранения совместно с Пенсионным фондом Украины планирует с 1 августа текущего года запустить систему электронных писем временной нетрудоспособности. Об этом пишет Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Предполагается, что врачи смогут самостоятельно вносить информацию про временную нетрудоспособность через веб-сервис на сайте Пенсионного фонда.

Отмечается, чтобы переход на электронную форму больничных не был шоковым, параллельно будут признаваться листки нетрудоспособности действующего образца.

"Переход к электронных больничных позволит сэкономить около 4 млн грн, которые Минздрав ежегодно тратил на закупку бланков листка временной нетрудоспособности. Сейчас система проходит тестирование в более чем 700 медицинских учреждениях, которые дали на это свое согласие", - говорится в сообщении.

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Напомним, электронные больничные планировали запустить в Украине еще в апреле. Это должно ускорить процедуру получения страховых выплат и уменьшить мошенничество вокруг этой темы.