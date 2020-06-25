Минздрав хочет интегрировать свою систему eHealth в портал "Дія"

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Это позволит в частности подписывать декларации без визита к врачу

Министерство здравоохранения планирует интегрировать свою электронную систему здравоохранения eHealth в портал и мобильное приложение "Действие". Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, передает "Украинская правда".

"Много чего есть в планах, в частности вместе с нашими партнерами из Министерства цифровой трансформации хотим сделать интеграцию системы eHealth в портал и приложение "Действие". Мы хотим подписывать е-декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно (на основе рекомендаций или отзывов).

Этот серьезный шаг требует, помимо технических вопросов, решение административных моментов. Мы над этим работаем. Работаем также с медицинскими заключениями по системе "е-Малятко", чтобы можно было прямо в роддоме онлайн зарегистрировать все документы, чтобы молодые родители занимались только выбором имени ребенка", - сказал он.

По словам Кучера, электронная система здравоохранения позволит разрабатывать более эффективные политики и решения в системе здравоохранения. В частности, обеспечить прозрачное и четкое финансирование системы здравоохранения, уменьшить административную нагрузку на врачей, отойти от бумажных справок и тому подобное.

Заместитель министра подчеркнул, что защита персональных данных украинцев является высшим приоритетом и для этого Минздрав "будет использовать лучшие мировые практики".

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Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров вместе с Министром здравоохранения Звездной Скалецькою согласовали общий план приоритетов и действий по развитию системы eHealth.