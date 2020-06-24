Минздрав готовится открывать вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

В последнее время в Украине значительно увеличилось количество пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, которые определены для приема пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов во время брифинга 24 июня, который транслировал телеканал ZIK.

По словам министра, причиной открытия второй волны больниц для госпитализации стало увеличение количества пациентов, которые в этом нуждаются. Кроме этого, в Украине значительно растет количество людей с пневмонией, вызванной COVID-19.

Так, накануне количество новых больных, которых проверили на наличие пневмонии, составляет 958 человек.

"Таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко возрастает. И это результат нашего легкомыслия", – добавил Степанов.

Отмечается, что Минздрав будет также отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые пока не включены в первую волну. Кроме этого, Министерство будет называть недостатки, которые есть в областях относительно определенности и правильности построения маршрутов пациентов.

"На первом месте по рассмотрения у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает количество случаев коронавирусной болезни. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", – пояснил министр.

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Напомним, в течение минувших суток в в Украине коронавирус диагностировали у рекордного количества человек - 940 новых больных.

Кроме этого, количество областей, которые не соответствуют критериям для ослабления карантинных ограничений, увеличилось до 14. Наиболее напряженная ситуация в больницах на Закарпатье и Буковине.