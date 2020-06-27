Минздрав готовит третью волну больниц для приема пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

Средний показатель заполненности больниц пациентами с коронавирусом в Украине составляет 16 процентов

Министерство здравоохранения приняло решение подготовить к приему пациентов третью волну больниц из-за роста количества больных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

Так, глава Минздрава заверил, что показатель летальности в результате осложнений от COVID-19 уменьшился. Кроме этого, смертность от коронавируса в Украине ниже, чем в некоторых европейских странах.

"На сегодня (показатель летальности - ред.) в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%... Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах", – отметил Степанов.

Однако, медицинские учреждения продолжают госпитализировать пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. По словам Степанова, сейчас средний показатель заполненности больниц пациентами с коронавирусом в Украине составляет 16 процентов. В то же время в некоторых медучреждениях остаются свободными 50-40 процентов коек.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что Украина начинает разворачивать больницы второй волны для приема больных коронавирусом.