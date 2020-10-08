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Минздрав фиксирует заполненность коек в четырех областях более чем на 70%

Думская

В Ивано-Франковской области 177% коек заполнены больными

В Одесской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской областях больничные койки заполнены больными COVID-19 более чем на 70%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Ивано-Франковской области 177% коек заполнены больными, в Донецкой - 96,8%, в Одесской - 80,8% и в Луганской - 76%. Всего в Украине заняты 31 716 больничных коек, что составляет 66,2% от всех коек первой волны.

Отмечается, что ослабить карантин до сих пор может только Кировоградская область.

Минздрав

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Напомним, по состоянию на утро 8 октября в Украине зафиксировано 244 734 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд COVID-19 - 5 397 новых случаев, 93 человека умерли, 2 263 человек преодолели болезнь.

 

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