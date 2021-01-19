Минздрав добавил в перечень лекарств для онкобольных девять новых препаратов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Министр Максим Степанов заверил, что новые препараты являются более эффективными в лечении

Министерство здравоохранения расширило перечень лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

Отмечается, что в перечень 67 лекарственных средств было добавлено девять лекарственных средств, которые закупаются централизованно. По словам Степанова, в списке появились препараты, которые являются более эффективными в лечении.

"Это лекарственные средства второй и третьей линии. Речь идет о лекарственных средствах, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы, для пациентов с раком крови, при миеломе, при опухоли головного мозга... Все средства, которые мы добавили, имеют статус генерика. Они зарегистрированы и производятся по крайней мере двумя разными производителями", — пояснил министр.

Степанов отметил, что наличие нескольких производителей обеспечивает конкуренцию на рынке фармпрепаратов и формирует лучшую цену, а также экономию государственных средств.

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"Речь идет о том, что за одинаковую сумму денег мы можем закупить большее количество лекарственных средств к стопроцентной потребности. Чтобы у нас не было такой истории, что нам не хватает или надо докупать людям самостоятельно", — добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее ученые из Университета Кардиффа сделали открытие, которое может помочь бороться с онкологией, ведь позволит медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток.