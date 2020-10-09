Минздрав дал 10 советов, как уберечь сотрудников от коронавируса

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В ведомстве утверждают, что выполняя эти рекомендации можно исключить заболеваемость коронавирусом

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили о десяти правилах, выполняя которые, можно снизить или вовсе исключить заболеваемость коронавирусом среди сотрудников. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Напоминаем о простых, но действенные советы, как уберечь сотрудников на рабочем месте от COVID-19", - указано в сообщении.

Так, рекомендуется:

Регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами рабочие поверхности, с которыми контактируют сотрудники. Вести тщательный контроль за регулярным мытьем или дезинфекцией рук каждого работника. На месте работы всегда должны быть наполненные дозаторы с дезинфектором и антибактериальное мыло в санитарной комнате. Чтоб у каждого было свое личное пространство и не менее полутора метра дистанции между каждым сотрудником. Мониторить правила въезда и эпидемиологическую ситуацию в других странах при отправке работника в командировку. То же самое касается и поездок в другие регионы Украины — посещения зон с большей опасностью заразиться лучше избегать. В случае первых симптомов простуды следует отправить сотрудника на домашнее лечение. В случае, если сотрудника невозможно отправить домой, нужно выделить ему отдельное пространство, маски для их смены каждые два часа, а также минимизировать контакт с другими работниками. Не только правильно использовать средства индивидуальной защиты, но и правильно их утилизировать в специальные закрытые контейнеры для масок и использованных салфеток. Самая безопасная работа — это работа на дому, без необходимости контактировать с пассажирами общественного транспорта, коллегами и так далее.

Центр общественного здоровья

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак рассказала о новом алгоритме лечения пациентов, имеющих подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19.