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Минздрав будет информировать о COVID-19 в TikTok и Instagram

В TikTok и Instagram появились аккаунты "Коронавирус инфо" Фото из открытых источников

В соцсетях запустили челендж #мойруки

В социальных сетях TikTok и Instagram появились аккаунты "Коронавирус инфо", которые будут информировать граждан о ситуации с COVID-19 в Украине. Об этом сообщает официальный Telegram-канал о коронавирусе от Минздрава. 

Как отмечается, сейчас примерно 15 процентов больных COVID-19 в Украине - это люди в возрасте от 11 до 30 лет. Такая статистика может свидетельствовать о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям Минздрава относительно мер для противодействия коронавирусу. 

"В то же время, по результатам опроса проекта U-Report от ЮНИСЕФ, около четверти молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции", - отметили в Минздраве. 

К слову, для привлечения внимания молодежи к мерам пресечения и борьбе с COVID-19, в социальных сетях TikTok и Instagram запустили челендж #мойруки.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативных ответов на часто задаваемые вопросы относительно коронавируса в Украине.

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