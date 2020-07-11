Минздрав анонсировал увеличение зарплаты докторам с 1 сентября

Максим Степанов МИНЗДРАВ

В ведомстве также заверили , что со следующего года повышение зарплаты медикам будет заложено в тариф

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с 1 сентября этого года предусмотрено увеличение заработной платы врачам примерно на 3,5 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Однако, глава Министерства отметил, что такого повышения недостаточно, и заработная плата медиков должна быть увеличена еще в несколько раз.

"Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать такую зарплату, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", – пояснил Максим Степанов.

Также чиновник добавил, что заработная плата врача в Украине должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.

"Минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", – заверил Степанов.

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По его словам, в следующем году повышение зарплаты медицинским работникам будет заложено в тариф.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году в Украине запланировали повышение минимальной заработной платы и объяснил, как гражданам будут увеличивать доход.