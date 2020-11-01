Минюст заявил о масштабных фальсификациях данных по рождениям и смертям в ОРДЛО

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

По словам министра юстиции Украины, в ОРДЛО регистрируют смерть для того, чтобы неправомерно переоформить недвижимость

Министр юстиции Денис Малюська заявил о масштабных фальсификациях данных по рождениям и смертям на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом глава Минюста сообщил в интервью Радио Свобода.

"Мы сейчас обнаружили достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей. Безусловно, мы не можем проверить", - отметил он.

По словам Малюськи, в ОРДЛО регистрируют смерть для того, "чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь". Однако, министр подчеркнул, что Минюст не имеет возможности детально и с надежностью проверить документы, которые подаются на регистрацию.

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"Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков нужно уплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - отметил Денис Малюська.

В то же время он выразил надежду, что такой "бюрократический аспект" со временем будет исправлен.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что представители незаконной "власти" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей занижают реальную статистику по заболеваемости COVID-19 вдвое.